Fruk uoči uzvrata u Francuskoj: ‘Trener nam je spomenuo svoj Deportivo kao primjer i motivaciju’

Veznjak Toni Fruk vjeruje da Rijeka može do preokreta. “Očekuje nas teška utakmica protiv jakog suparnika. Iako rezultat prve utakmice nije išao na našu stranu, mislim da imamo razloga za optimizam jer smo pokazali da se možemo nositi s njima. U uzvratu ćemo također pokušati igrati hrabro i vjerovati u prolaz”, izjavio je Fruk za Novu TV.

Kao dodatnu motivaciju, trener je igračima spomenuo jedan od poznatijih preokreta iz Lige prvaka. “Trener nam je spomenuo svoj Deportivo kao primjer i motivaciju. I mi imamo kvalitetu, bez obzira na to što oni igraju u velikim natjecanjima”, rekao je Fruk.

Istaknuo je i da momčadi znači poštovanje koje su dobili od protivnika. “To nam puno znači, mislim da smo ih iznenadili u prvoj utakmici. Pokušat ćemo sutra to učiniti još bolje”, dodao je.

Rijeka će u Strasbourgu imati i podršku navijača, kojih se očekuje oko 700. “Nadam se da će se ponoviti još jedna velika utakmica za Rijeku. Vjerujem da će doći puno naših navijača. Iskreno vjerujem da je sutra veliki dan za Rijeku”, zaključio je Fruk.