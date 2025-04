Fruk: U svakoj utakmici s Dinamom smo bili bolji, idemo ih ponovno pobijediti

Podijeli :

NK Rijeka

31. kolo SuperSport HNL-a donijelo je potpuni kaos u borbi za naslov – sva tri glavna pretendenta doživjela su poraze. Dinamo je otvorio kolo porazom kod Gorice (1:0), Hajduk je na Poljudu pao od Istre istim rezultatom, a vodeća Rijeka, koja je imala priliku odmaknuti konkurenciji, šokantno je izgubila 0:2 na Rujevici od Osijeka. Umjesto bijega, došlo je do totalnog zastoja.

Unatoč svemu, Rijeka je ostala na vrhu zbog bolje gol-razlike, ali s istim brojem bodova kao i Hajduk, dok Dinamo čeka svoju šansu s četiri boda manje. No forma Rijeke je u slobodnom padu – drugi uzastopni poraz dolazi u najgorem mogućem trenutku, jer već u nedjelju slijedi derbi sezone protiv Dinama na Maksimiru (18:45).

Taj susret mogao bi biti prekretnica cijelog prvenstva. Rijeka, koja ove sezone još ima šansu za duplu krunu (finale Kupa protiv Slaven Belupa čeka ih u dvije utakmice), nema više pravo na kiks. Sve oči bit će uprte u jednog čovjeka – Tonija Fruka.

Fruk je u domaćim natjecanjima u 33 utakmice zabio 13 i asistirao za 10 pogodaka. Kad je on dobar – Rijeka pobjeđuje. U travnju je bio direktno zaslužan za tri minimalne pobjede (1:0), zabivši dva puta i jednom asistirajući. No, kad se Fruk “ugasio”, ugasila se i Rijeka – dva uzastopna poraza bez postignutog gola to najbolje potvrđuju.

“Pred nama je utakmica protiv izravnog konkurenta za titulu. Neću reći da moramo pobijediti kod Dinama, ali bi trebali dobiti. Što zbog prošlih utakmica, što zbog samopouzdanja uoči ove završnice sezone. Vjerujemo u sebe, znamo da vrijedimo, da to zaslužujemo.

Pobijedili smo Dinamo na Rujevici, vjerujem da to možemo ponoviti na Maksimiru. U svakoj utakmici s Dinamom ove sezone bili smo bolji i ne vidim razlog zašto ih ne bismo pobijedili u nedjelju”, rekao je Fruk.

Dojam je da je Rijeka zastala pred ciljem?

“Ne treba plakati, treba biti hrabar, imati samopouzdanje na maksimumu i izvući maksimum iz preostalih pet kola, počevši od nedjelje. I dalje smo na prvom mjestu i tako se trebamo postaviti.”

Osjećaš li teret u smislu “Ako ne zabijem ja, nitko neće”?

“Ne. U zadnje vrijeme upali smo svi u to neko sivilo u smislu neefikasnosti. Ali moramo to popraviti, a nema bolje utakmice za to od one u Maksimiru. U preostalih pet utakmica neka zabije bilo tko.”

Koje su slabosti Dinama?

“Ova sezona je luda svima, a Dinamu je jedna od lošijih sezona. Njima je u nedjelju još veći pritisak, ali mi možemo pobijediti.”

Što trener najviše traži od tebe?

“Da povučem ekipu, zadržim loptu, da se spustim prema sredini ako nam ne ide. Ali naša glavna odlika i kvaliteta je momčad. Ne treba izdvajati individualce. Ekipa nas je dovela tu gdje jesmo, do finala kupa i prvog mjesta prvenstva pet kola prije kraja.”