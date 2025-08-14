Fruk: Protiv Dinama želimo pokazati da smo i dalje najbolja momčad u prvenstvu

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Nogometaši Rijeke u subotu, 16. kolovoza u 21 sat, dočekuju Dinamo u 3. kolu SuperSport HNL-a.

Nakon pobjede protiv Shelbournea i osigurane europske jeseni na Rujevici, Rijeka će u domaćem prvenstvu tražiti pobjedu protiv Dinama, koji jeznačajno promijenio momčad u odnosu na prošlu sezonu i na otvaranju prvenstva ostvario dvije uvjerljive pobjede.

Utakmicu je konferenciji za medije najavio najbolji igrač Rijeke Toni Fruk:

“Čeka nas derbi u kojem želimo pokazati da se na Rujevici ipak nas nešto pita i da smo i dalje najbolja momčad u prvenstvu. Nakon Europe i ostvarenog cilja bit će nam puno lakše igrati, s manjim teretom i puno većim samopouzdanjem. Kada ti dolazi Dinamo daješ svoj maksimum i želiš pokazati da si bolja momčad.”