Fruk progovorio o transferu pa najavio Dinamo: ‘Ovo je idealna prilika za povratak samopouzdanja’

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx/CROPIX via Guliver

Nogometaši Rijeke u nedjelju 8. veljače od 17.45 sati dočekuju GNK Dinamo u utakmici 21. kola SuperSport HNL-a.

U ime momčadi, utakmicu protiv Dinama najavio je najbolji igrač SHNL-a Toni Fruk:

“Očekivanja su velika jer ovu utakmicu moramo shvatiti kao idealnu priliku za povratak samopouzdanja. Idealno bi bilo vratiti se na pravi put, jer smo u jednom razdoblju bili pomalo izgubljeni i nismo uspjeli smanjiti zaostatak za trećim mjestom, a zatim se postupno približavati vrhu. Bit će jako teško. Dinamo je u dobroj formi i vjerujem da je, nakon europskih utakmica i bodovne prednosti koju imaju, njima lakše igrati. No, naša momčad je još uvijek u procesu, i na terenu i izvan njega. Treba nam vrijeme i prilagodba novih igrača. Ovu utakmicu vidim kao idealnu priliku da pokažemo svima da ova momčad vrijedi puno više”, rekao je Fruk, prenosi službena stranica Rijeke.

Sanchez: U mislima nam je utakmica na Maksimiru protiv Dinama, bili smo blizu pobjede Evo tko sudi derbi Rijeke i Dinama

Osjećate li se potpuno spremno?

“Za mene je važno biti 100 posto s momčadi, potpuno uključen. Još moram doći do pune forme, ali vjerujem da će to doći kroz treninge i utakmice. Radio sam koliko sam mogao i koliko mi je liječnik dopustio. Osjećam se spremno i jako motivirano. Želimo pokazati da ova momčad zaslužuje puno više i da se može ravnopravno boriti s najboljima.”

I dalje se priča o vašem transferu, seli vas se od Engleske do Grčke.

“Čitam i ja te priče. Ovdje sam već dugo i povremeno čujem razne glasine. Pokušavam se što više udaljiti od toga jer ne želim da naslovi i priče utječu na moju igru, a posebno na momčad. Time se bave ljudi koji vode brigu o mom transferu. Ako se dogodi sutra – dogodit će se, ako ne ima vremena. U potpunosti sam fokusiran na ovu momčad i sljedeću utakmicu.”

Što očekujete od utakmice protiv Dinama?

“Dinamo ima vrlo čvrstu obranu, a Livaković je vrhunski vratar. To sam vidio i na treninzima i u utakmicama reprezentacije. Moramo se držati onoga što smo dogovorili. U posljednjoj utakmici izgledali smo dobro i vjerujem da će tako biti i sada. Realizacija je dio individualne odgovornosti, ali moramo je podići na višu razinu i tada će sve biti lakše.”

Spomenuli ste da možda neće doći do transfera. Koje su vaše ambicije do kraja sezone?

“Nedostaje nam kontinuitet, nismo ga uspjeli uhvatiti. Početak ove godine bio je idealan trenutak za to jer smo imali priliku ostvariti nekoliko dobrih rezultata. Nismo odigrali onoliko utakmica koliko smo željeli, ali smo dobili derbi i u derbijima smo izgledali dobro. Ciljevi su jasni: završiti sezonu što bolje u prvenstvu i u Europi. Vjerujemo u prolaz i da možemo ići dalje. Imam visoke osobne ambicije”, zaključio je Fruk.