Fruk operiran i oporavlja se nakon bizarne ozljede na treningu

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Toni Fruk, ofenzivni igrač Rijeke i najbolji pojedinac HNL-a u 2025. godini, doživio je nezgodu na treningu u ponedjeljak kada je slomio prst na lijevoj ruci, zbog čega je privremeno izvan pogona, objavio je klub.

Prema pisanju Novog lista, do ozljede je došlo kada ga je suigrač nenamjerno nagazio te mu pritom slomio koščicu u šaci.

Fruk je podvrgnut operativnom zahvatu i sigurno neće konkurirati za utakmicu 17. kola SuperSport HNL-a protiv Istre, koja je još u prosincu prekinuta zbog guste magle. Sportski direktor Rijeke Darko Raić-Sudar istaknuo je kako se radi o nesretnom slučaju, ali i naglasio da ozljeda nije teške naravi. Operacija je bila potrebna kako bi oporavak prošao bez komplikacija, no Frukov povratak na teren ne bi trebao dugo čekati.

U aktualnoj sezoni Fruk je nastupio u 29 utakmica te pritom postigao 11 pogodaka uz dvije asistencije. Njegove odlične igre već neko vrijeme privlače pažnju drugih klubova, a u prijelaznim rokovima sve se češće spominje mogućnost unosnog transfera. Raić-Sudar potvrdio je da interes za Fruka postoji.

Pojavile su se i glasine o mogućem odlasku u MLS, no njih je demantirao američki novinar Tom Bogert. S obzirom na odlične nastupe u domaćem prvenstvu i status hrvatskog reprezentativca, kojeg se spominje i u kontekstu Svjetskog prvenstva, Fruk bi u skoroj budućnosti mogao napraviti iskorak u inozemstvo. Ugovor s Rijekom veže ga do ljeta 2027. godine, a prema procjeni Transfermarkta vrijedi oko devet milijuna eura.