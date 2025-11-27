Podijeli :

HNK Rijeka

Najbolji igrač Rijeke osvrnuo se na remi protiv AEK-a iz Larnace.

Nogometaši Rijeke u susretu su 4. kola Konferencijske lige kao domaćini na stadionu Rujevica igrali 0-0 protiv ciparskog AEK-a iz Larnace.

Nakon uvjerljive pobjede protiv Hajduka prije pet dana Riječani nisu uspjeli pronaći rješenje za “bunker” ciparskog sastava koji je u Rijeku stigao s isključivom namjerom odigrati 0-0. O tome svjedoči i podatak kako je AEK tijekom čitavog susreta uputio samo jedan udarac u okvir gola, dok je Rijeka šest puta pogađala vrata AEK-a, ali istaknuo se najbolji igrač dvoboja golman gostiju Alomerović.

Nakon utakmice, svoje viđenje utakmice podijelio je Toni Fruk:

“Nismo zadovoljni, očekivali smo puno više. Kontrolirali smo igru, a oni su prijetili iz polukontri. Prošlu utakmicu realizacija nam je bila na visini, ovaj put nije. Očekivali smo da će se AEK postaviti obrambeno, mi smo pokušavali pronalaziti međuprostore. Vjerujem da će biti bolje. I dalje imamo sve u svojim rukama, već u sljedećoj utakmici na Rujevici ćemo tražiti tri boda za prolaz”.

Rijeka nakon četiri kola zauzima 24. mjesto na ljestvici, odnosno posljednje koje vodi u nokaut fazu natjecanja, a do kraja ligaškog dijela još će za dva tjedna ugostiti Celje te za tri tjedna u goste Šahtaru.