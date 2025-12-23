Fruk: Livaja je pokazao sportsku veličinu

Podijeli :

newspix.pl via Guliver

Toni Fruk jučer je proglašen pobjednikom tportalove nagrade Kapetani biraju. "Desetka" Rijeke slavila je ispred Marka Livaje i Adriana Jagušića, a priznanje mu je svečano uručeno u Opatiji.

Fruk je pritom prekinuo dominaciju Livaje, koji je ovu nagradu, o kojoj odlučuju kapetani svih klubova SHNL-a, osvojio tri puta. “Fenomenalan osjećaj. Već sam rekao, nagrada ima jednu veliku težinu kad te izaberu sportski rivali, tvoji kapetani i hvala im na glasovima. Kad bacimo pogled samo na sve osvajače koji su osvajali ovu nagradu, sigurno da je ovo velika čast”, rekao je Fruk za Dnevnik Nove TV. Fruk o transferu ove zime: ‘Vidjet ćemo ponude, ali vjerojatno je najpametnije ostati u Rijeci’ Riječki talisman priznao je koliko mu znači što mu je Livaja dao maksimalan broj glasova:

“To pokazuje sportsku veličinu, veliki respekt.”

Iza 24-godišnjeg Našičanina je godina za pamćenje. Kao jedan od nositelja igre vodio je Rijeku do dvostruke krune, potom se upisao među reprezentativce debitantskim nastupom pa pogotkom, a sve je zaokruženo europskim proljećem Rijeke, prvim nakon gotovo pola stoljeća.

“Sigurno da je prvenstvo donijelo najviše emocija što se tiče Rijeke, ali naravno reprezentacije, debi i pogodak, to su sami dječački snovi koje sanjaš, što ti se čini nedostižnim i evo, ove godine mogu reći da sam ispunio te snove”, zaključio je Fruk.