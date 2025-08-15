Frapantan podatak: Otkriveno koliko je Guardiola potrošio novca u trenerskoj karijeri na pojačanja

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Španjolski nogometni stručnjak Josep "Pep" Guardiola (54) potrošio je čak dvije milijarde eura na transfere tijekom svoje trenerske karijere.

Prema podacima portala Transfermarkt Guardiola predvodi listu trenera “potrošača”.

Španjolac je premašio granicu od dvije milijarde eura u potrošnji na transfere tijekom svoje karijere. Španjolac se trenerskim poslom bavi već 17 sezona, a do sada je osvojio čak 38 trofeja pri čemu tri Lige prvaka.

Jednu sezonu je vodio Barcelonu B, potom četiri godine prvu momčad katalonskog sastava, tri sezone je predvodio Bayern Munchen, a od 2016. je za kormilom Manchester Cityja.

Najviše je platio za Jacka Grealisha, kojeg je doveo u City za 117 milijuna eura iz Aston Ville. Za našeg Joška Gvardiola je RB Leipzigu plaćeno 90 milijuna eura, dok je transfer Omara Marmousha iz Eintrachta iznosio 75 milijuna. Slijede transferi Rubena Diasa (71), Rodrija (70), Riyada Mahreza (67)…

Drugi je Jose Mourinho koji je potrošio oko 1.9 milijardi eura na transfere u devet klubova (Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahče).

Najviše je potrošio na Paula Pogbu kojeg je 2016. doveo u Manchester United iz Juventusa za 105 milijuna eura.

Treći mjesto na listi drži Carlo Ancelotti. Legendarni Talijan, koji je trenutačno izbornik Brazila, vodio je Real Madrid, Everton, Napoli, Bayern, PSG, Chelsea, Milan, Juventus, a klubovi su za vrijeme njegovog mandata potrošili 1.8 milijardi eura na pojačanja.

Real je za Judea Bellinghama platio Borussiji Dortmund 127 milijuna eura, a za Garetha Balea Tottenhamu 100 milijuna eura….

Slijede Diego Simeone (1.5 milijardi), Max Allegri (1.4), Antonio Conte (1.36)…