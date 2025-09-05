Francuskinja postala najskuplja igračica u povijesti

Podijeli :

REUTERS/Lee Smith via Guliver Images

Engleski ženski nogometni klub London City učinile su francusku reprezentativku Grace Geyoro najskupljom igračicom u povijesti, dovevši je iz Paris St. Germaina za rekordnih 1,4 milijuna funti (1,89 milijuna dolara).

Iznos kojeg je platila momčad iz Ženske Superlige premašila je 1,5 milijuna dolara (1,1 milijun funti) koliko je momčad NWSL-a Orlando Pride platila za meksičku reprezentativku Lizbeth Ovalle prošli mjesec.

Argentinski Independiente dobio žestoku kaznu zbog nasilnih sukoba navijača Vaha: Bennacer me podsjeća na jednog Vatrenog, takav igrač nedostaje Dinamu

Ovaj dogovor je ujedno i četvrti put ove godine da je oboren rekord ženskih transfera, s obzirom na to da je Chelsea u siječnju platio 900.000 funti za Naomi Girmu, prije nego što je Arsenal platio milijun funti za dovođenje Olivije Smith iz Liverpoola u srpnju.

Geyoro (28) je zabila 22 gola u 103 nastupa za Francusku, a igrala je na Olimpijskim igrama 2024., na dva svjetska prvenstva i na dva europska prvenstva za žene.

London City u subotu započinje svoju prvu sezonu WSL-a protiv osvajača Lige prvaka Arsenala.