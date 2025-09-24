Francuska policija uhitila više od 100 naoružanih navijača Rome u Nici

Podijeli :

Više od 100 navijača Rome uhićeno je u utorak navečer u Nici zbog pokušaja izazivanja problema uoči večerašnje prve utakmice Europske lige.

Francuski mediji izvijestili su da su navijači Rome pokušali isprovocirati navijače domaće momčadi. Sigurnosne kamere pomogle su u presretanju talijanskih navijača koji su se približavali starom gradu Nice, a oduzete su im željezne šipke i bokseri.

Prefektura Nice priopćila je da je uhitila 102 osobe, identificirane kao “naoružani i vatreni navijači Rome”.

Utakmica između Nice i Rome igra se večeras u 21 sat.