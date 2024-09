Evo zašto je novi sportski direktor Hajduka dobio otkaz na zadnjem poslu

Podijeli :

ElyxandroCegarra Panoramic via Guliver

Novi sportski direktor Hajduka Francois Vitali ne pamti po najboljem svoj zadnji angažman.

“Iza sebe ima preko 20 godina iskustva u nogometu obavljajući različite funkcije u sportskim segmentima francuskog Lillea, belgijskih Royal Mouscron-Péruwelza i Cercle Bruggea te francuskog Troyesa”, predstavio je tako Hajduk svog novog sportskog direktora.

Vitali je dva puta u tri godine s Troyesom, gdje je bio i sportski direktor i šef nogometne akademije, ispadao u niži rang, a njegov period u francuskoj momčadi, razvojnom klubu Manchester Cityja, kulminirao je incidentom poslije kojeg je ubrzo bio bivši.

Troyes se remijem protiv Valenciennesa (1:1) svega dva kola prije kraja prvenstva našao pred ispadanjem u treću ligu. Pred sam kraj utakmice navijači Troyesa teren su zasuli bakljama kako bi izrazili nezadovoljstvo, a igrači su tim bakljama potom gađali svoje navijače na tribini.

Klub je nakon tog kažnjen oduzimanjem osvojenog boda, nogometaši koji su sudjelovali u incidentu dobili su po nekoliko utakmica suspenzije, a Vitali je kažnjen zbog nesportskog ponašanja. Zabranjeno mu je prisustvo na jednoj utakmici Troyesa te pristup sudačkoj svlačionici.

“Neka se City gubi. Troyes je s njima postao katastrofa. Prvo zadnji mjesto u prvoj ligi i ispadanje, a sada smo i na dnu druge lige. Ne trebaju nam”, rekao je o vlasničkoj strukturi bivši nogometaš Jerome Rothen.

Vitali je stao u obranu vlasnika.

“Volio to on ili ne, ali nogomet evoluira. Postaje globalan i to je ono što treba francuskom nogometu. Čak ću reći da Francuskoj treba više investitora kao što je City”, rekao je Vitali pa nakon mjesec dana dobio otkaz.