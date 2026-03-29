Francuska bez najvećih zvijezda rutinski pobijedila Kolumbiju

xNiyixFotex via Guliver

Nakon što je u Foxboroughu pobijedila Brazil s 2-1, francuska nogometna reprezentacija je u Landoveru pobijedila i Kolumbiju s 3-1 (2-0).

Aktualni svjetski doprvaci zaključili su američku mini turneju drugom pobjedom. Nakon što su u četvrtak u Foxboroughu pobijedili peterostrukog svjetskog prvaka Brazil s 2-1, “Tricolori” su u nedjelju na stadionu Northwest u Landoveru, u američkoj saveznoj državi Maryland, porazili i aktualnog južnoameričkog dopravaka Kolumbiju s 3-1.

Dva gola i to prva dva u dresu “Tricolora” zabio je Desire Doue (29, 56), a jednog Marcus Thuram (41), dok je za Kolumbiju strijelac bio Jaminton Campaz (77).

Bila je to osma francuska pobjeda uz jedan remi u posljednjih devet susreta. Posljednji put “Les Bluesi” su spojili devet susreta bez poraza od prosinca 2022. do rujna 2023. Spomenimo i kako su posljednji poraz doživjeli u lipnju prošle godine od Španjolske u polufinalu Lige nacija (4-5).

S druge strane za Kolumbiju je to bio drugi poraz u nizu nakon što su prije toga nanizali devet utakmica bez poraza u svim natjecanjima (5 pobjeda, 4 remija). U četvrtak su izgubili od hrvatske reprezentacije s 1-2, a večeras i od Francuske.

Prvi su zaprijetili Kolumbijci, u 22. minuti je pucao James Rodriguez, ali je Brice Samba zaustavio loptu. Francuska je povela u 29. minuti golom Douea koji je pucao s ruba kaznenog prostora. Lopta je na putu do gola pogodila Daniela Munoza prevarivši Alvara Montera. Bio je to prvi gol za mladog napadača PSG-a u francuskom dresu.

Na 2-0 je povećao Marcus Thuram u 41. pogodivši glavom nakon ubačaja Maghnesa Akliouchea. Zahvaljujući ovom trećem golu u francuskom dresu, Marcus je nadmašio svog oca Liliana, koji je postigao samo dva gola u 142 nastupa. I to oba protiv “Vatrenih” u polufinalu “Coupe du mondea” 1998.

Kolumbijski izbornik Nestor Lorenzo je u poluvremenu napravio tri izmjene, ali nije pomoglo. U 56. minuti “Tricolori” su zabili i treći gol. Thuram je ovoga puta asistirao, a 20-godišnji Doue po drugi put zatresao kolumbijsku mrežu.

U 67. minuti veliku priliku je imao Hugo Ekitike, ali je udarac napadača Liverpoola prošao pored gola. Kolumbija je smanjila u 78. minuti preko Jamintona Campaza. Do kraja dvoboja vidjeli smo još jednu priliku Ekitikea u 85. minuti, ali je Montero odlično reagirao u situaciji jedan na jedan. U trećoj minuti nadoknade pogodak je postigao i Kylian Mbappe koji je u igru ušao u 78. minuti, ali je poništen zbog zaleđa. Osvajaž Zlatne lopte Ousmane Dembele ostao je na klupi.