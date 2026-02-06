Francesco Totti blizu povratka u Romu, želi operativnu funkciju u klubu

Podijeli :

Legenda 'Vučice' blizu je povratka u klub, ali čini se da neće pristati na simboličnu funkciju.

Claudio Ranieri otkrio je da bi se Francesco Totti u dogledno vrijeme mogao vratiti u Romu, klub koji je napustio 2019. godine. Iako još nema konačnog dogovora, talijanski mediji tvrde da su razgovori u tijeku i da je povratak bliže nego ikad.

“Znam da Friedkinovi razmišljaju o tome. Nadam se da Francesco doista može biti od koristi Romi, jer on je uistinu dio kluba”, rekao je Ranieri za Sky Sport Italia, koji navodno ima ključnu ulogu u povezivanju Tottija s vlasnicima Danom i Ryanom Friedkinom.

Totti je nakon završetka igračke karijere 2017. ostao u klubu kao tehnički suradnik, no zbog loših odnosa s tadašnjom upravom dvije godine kasnije odlučio je otići. “Dajem ostavku, ali vratit ću se prije ili kasnije. Definitivno pod drugim vlasnicima”, poručio je tada.

Nedavno se pojavio na stadionu Olimpico tijekom Romine pobjede protiv Stuttgarta u Europskoj ligi, prvi put nakon gotovo dvije godine, a prema Corriere dello Sportu stigao je na poziv Ryana Friedkina.

Isti izvor navodi da vlasnici Tottiju nude ponajprije simboličnu, ambasadorsku ulogu, dok on želi operativnu funkciju bližu sportskom sektoru. Kao mogući trenutak povratka spominje se 2027. godina i stota obljetnica kluba, a iako još postoje otvorena pitanja, talijanski mediji ističu da povratak klupske ikone nikad nije bio realniji.