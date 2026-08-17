Fran Brodić se vraća u HNL?

Brodić je trenutno slobodan igrač nakon što je završio suradnju s mađarskim Újpestom, pa Istra za njegov dolazak ne bi morala plaćati odštetu. Za mađarski klub upisao je 54 nastupa, uz 11 pogodaka i 12 asistencija.

Hrvatski napadač dobro poznaje domaći nogomet. Afirmirao se u Varaždinu, a potom se vratio u Dinamo, gdje je u sezoni 2023./24. zabio sedam golova u 15 nastupa. Tijekom karijere igrao je i za Club Brugge, Cataniju, Reggianu, Kustošiju i Goricu.

Osim Brodića, Istra razmatra Roka Šimića i Isaaca Aguiara Tomicha.

Šimić je 22-godišnji napadač Cardiffa koji traži klub u kojem bi imao veću minutažu. Prije toga igrao je za Lokomotivu, Salzburg, Liefering, Zürich i Karlsruhe, a povezivao se i s povratkom u Lokomotivu.

Tomich je također 22-godišnjak, Brazilac s hrvatskom putovnicom. Prošle sezone nastupao je za Nacional, za koji je skupio 27 utakmica, a potom je debitirao i u Serie A.

Brodić se zasad nameće kao vrlo zanimljiva opcija jer je slobodan, nema potrebe za plaćanjem odštete, a uz to ima iskustvo igranja u HNL-u. Upravo bi kombinacija dostupnosti i poznavanja lige mogla biti njegova velika prednost.