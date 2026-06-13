Fotografija o kojoj se priča: Na jednom katu vijori se BiH zastava, na drugom trobojnica RH

FIFA World Cup 13. lip 20269:05 0 komentara
Info.gornjivakuf

Fotografija obiteljske kuće Jerković u Dobrošinu kraj Gornjeg Vakufa-Uskoplja posljednjih je dana privukla veliku pozornost na društvenim mrežama, gdje je postala simbol međusobnog poštovanja i suživota u Bosni i Hercegovini.

Na pročelju kuće, povodom Svjetskog prvenstva, istaknute su dvije zastave. Na donjem balkonu vijori se zastava Bosne i Hercegovine, dok je na gornjem postavljena zastava Republike Hrvatske.

U sredini poput Gornjeg Vakufa-Uskoplja, poznatoj po svojoj multietničnosti, ovaj je prizor izazvao brojne pozitivne reakcije građana.

Fotografija, objavljena na stranici GornjiVakuf.com, prikupila je tisuće lajkova i stotine komentara. Mnogi korisnici društvenih mreža istaknuli su kako ovakvi primjeri šalju snažnu poruku o važnosti tolerancije, međusobnog uvažavanja i zajedničkog života.

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je na otvaranju Svjetskog prvenstva odigrala 1:1 protiv Kanade, dok Hrvatska svoj nastup na Mundijalu otvara u srijedu utakmicom protiv Engleske.

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