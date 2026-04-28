FOTO / Nikica Jelavić u nesvakidašnjem izdanju stigao na trening Lokomotive

Protekli vikend u NK Lokomotivi obilježili su dramatični događaji nakon teške prometne nesreće na povratku iz Osijeka, u kojoj su ozlijeđeni klupski čelnici Božidar Šikić, Dennis Gudasić i kondicijski trener Miljenko Rak. Do nezgode je došlo na autocesti A3 kada je na vozilo naletio jelen.
Trener Nikica Jelavić nije putovao s momčadi zbog oporavka nakon operacije koljena, pa je ekipu u Osijeku vodio pomoćnik Mate Maleš.
Lokomotiva je odigrala 0:0 i nastavila niz bez poraza na pet utakmica, a trenutačno drži peto mjesto s 41 bodom, samo dva manje od Rijeke koja je ispred nje u borbi za Europu.
Uoči nedjeljnog ogleda na Maksimiru protiv Rijeke, klub je objavio fotografiju Jelavića na štakama na treningu uz poruku: “Ni operacija ga nije mogla zadržati podalje od Kajzerice. Trener Jelavić vratio se onamo gdje se najbolje osjeća – među svoje dečke”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!