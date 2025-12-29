FOTO: Navijači Atalante lijepom gestom iznenadili Marija Pašalića nakon smrti oca

Navijači Atalante lijepom su gestom izrazili podršku Mariju Pašaliću koji je zaigrao prvi put nakon iznenadne smrti oca.
U derbiju 17. kola Serie A Inter je u gostima kod Atalante pobijedio 1:0 i vratio se na vrh, a utakmicu je obilježio i dirljiv trenutak na tribinama.
Naime, hrvatski reprezentativac Mario Pašalić prije desetak je dana ostao bez oca koji je iznenada preminuo. Iz tog je razloga propustio utakmicu s Genoom 21. prosinca, a sada se protiv Intera vratio u momčad.
Navijači bergamskog kluba dočekali su ga transparentom s porukom:
“Forza Mario, tvoj grad je s tobom.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!