FOTO / Modrić ima novi imidž: Hrvatska legenda trenira s maskom u Milanu

Do kraja Serie A ostalo je još jedno kolo, a Milan je vrlo blizu potvrde plasmana u Ligu prvaka sljedeće sezone. U odlučujućem susretu protiv Cagliarija, koji se igra u nedjelju od 20:45, mogao bi se vratiti i Luka Modrić nakon gotovo mjesec dana izbivanja.
Kapetan hrvatske reprezentacije izvan terena je od dvoboja s Juventusom, nakon kojeg je morao na operaciju lica zbog teškog sudara. Oporavak prolazi bez problema, a Modrić se posljednjih dana ponovno priključio treninzima prve momčadi.
Iako je bio u zapisniku i za prošlu utakmicu, trener Massimiliano Allegri nije želio riskirati s njegovim nastupom. No, prema svemu sudeći, Modrić bi protiv Cagliarija mogao ponovno zaigrati.
Milan je na službenim stranicama objavio fotografije s treninga na kojima se vidi hrvatski veznjak s crnom zaštitnom maskom, koju će morati nositi i u narednom razdoblju kako bi zaštitio lice od novih ozljeda.
