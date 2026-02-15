FOTO: Bivši stoper Hajduka hit je u Njemačkoj, evo kojim je potezom oduševio navijače

Nogometaši Schalkea vratili su se na vrh 2. Bundeslige pobjedom kod Kiela, a u svemu je sudjelovao i bivši stoper Hajduka Nikola Katić.
Schalke je uz dvije asistencije Edina Džeke te golove Karamana i Kurucaya pobijedio u gostima Kiel 2:1 i na vodećoj poziciji 2. Bundeslige preskočio Darmstadt. Velikan iz Gelsenkirchena tako je napravio još jedan bitan koračić prema povratku u elitu nakon trogodišnje pauze.
Cijelu je utakmicu za Schalke odigrao Nikola Katić, nekadašnji stoper Slaven Belupa i Hajduka, ali i Rangersa, Züricha i Plymoutha te aktualni reprezentativac BiH.
Katić igra sjajno, standardan je te iz utakmice u utakmicu igra po 90 minuta.
Jako je dobro odigrao i u Kielu, a uoči utakmice Schalke je na klupskom Facebooku objavio fotografiju Katića na travnjaku prije početka zagrijavanja. Iako je temperatura u tom trenutku bila tri stupnja ispod nule, Katić je na suncem okupan travnjak izašao u majici s kratkim rukavima i kratkim hlačama.
Takav Katićev ‘stajling’ oduševio je navijače Schalkea koji su komentirali tu objavu:
“Ledeni čovjek”
“Ljetni look”
“Chuck Norris opalio je fotku u zimskoj jakni”
“Kralj”
“Gospodin Ljeto”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!