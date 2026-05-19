Flick ga ne želi u Barceloni, no Mourinho ga dovodi u Real za 70 milijuna eura?

Iako se već godinama ubraja među najbolje stopere svijeta, Alessandro Bastoni neće karijeru nastaviti u Barceloni. Katalonski klub, koji ga je dugo pratio i već započeo određene kontakte, odlučio je odustati od transfera, a ključnu ulogu u toj odluci imao je trener Hansi Flick.
Prema navodima novinara Mattea Moretta, Flick je sportskom direktoru Decu poručio da Bastoni ne odgovara profilu stopera kakvog želi u svojoj momčadi. Njegov sustav traži izrazito agresivnu obranu s visokim linijama i brze stopere koji mogu pokrivati veliki prostor, što se smatra slabijom stranom talijanskog reprezentativca.
Iako je Bastoni jedan od ključnih igrača Intera i posebno cijenjen zbog igre u izgradnji napada, Flick smatra da se ne bi idealno uklopio u njegovu viziju nove Barcelone.
Dok Barcelona odustaje, španjolski mediji pišu da se u priču uključuje Real Madrid, navodno na inicijativu Joséa Mourinha, koji se spominje kao potencijalni budući trener kluba. Portugalac u Bastoniju vidi idealno pojačanje za obranu Reala zbog njegove snage, iskustva i tehničke kvalitete.
Međutim, glavna prepreka svim zainteresiranim klubovima ostaje cijena. Inter za svog stopera, čija se vrijednost procjenjuje na oko 70 milijuna eura, traži puni iznos.
