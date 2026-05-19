Flick ga ne želi u Barceloni, no Mourinho ga dovodi u Real za 70 milijuna eura?

Iako je Bastoni jedan od ključnih igrača Intera i posebno cijenjen zbog igre u izgradnji napada, Flick smatra da se ne bi idealno uklopio u njegovu viziju nove Barcelone.

Dok Barcelona odustaje, španjolski mediji pišu da se u priču uključuje Real Madrid, navodno na inicijativu Joséa Mourinha, koji se spominje kao potencijalni budući trener kluba. Portugalac u Bastoniju vidi idealno pojačanje za obranu Reala zbog njegove snage, iskustva i tehničke kvalitete.

Međutim, glavna prepreka svim zainteresiranim klubovima ostaje cijena. Inter za svog stopera, čija se vrijednost procjenjuje na oko 70 milijuna eura, traži puni iznos.