Fiorentina ponovno izgubila, tek su 19. momčad Serie A

U susretu 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Fiorentina je pred svojim navijačima izgubila od Leccea sa 0-1 upisavši već šesti poraz.

Pogodak odluke zabio je Medon Berisha u 23. minuti. Za Fiorentinu je cijeli susret odigrao Marin Pongračić.

Bio je to već šesti poraz “Viola” nakon kojeg su potonuli na 19. mjesto sa svega četiri boda, jednim više od “fenjeraša” Genoe. Lecce je napredovao na devetu poziciju s devet bodova.

Torino i Pisa su odigrali 2-2 nakon što su gosti poveli sa 2-0. Stefano Moreo (13, 29-11m) je zabio za goste, a do kraja poluvremena izjednačili su Giovanni Simeone (42) i Che Adams (45+3).

Nikola Vlašić je kod Torina zamijenjen u poluvremenu, dok je za goste branio Adrian Šemper.

U prvom nedjeljnom susretu Inter je golom u sudačkoj nadoknadi porazio Veronu sa 2-1.

Inter je poveo u 16. minuti sjajnim golom iz voleja Poljaka Piotra Zielinskog. No, Verona je poravnala udarcem Giovanea s velike udaljenosti u 40. minuti. Inter je izvojevao pobjedu u trećoj minuti sudačke nadoknade zahvaljujući ubačaju Nicola Barelle koji je branič domaćih Martin Frese skrenuo u vlastitu mrežu.

Petar Sučić je igrao za Inter do 88. minute, a Domagoj Bradarić za Veronu cijelu utakmicu.

Napoli vodi na ljestvici sa 22 boda, dok Inter i Roma imaju po bod manje, no Roma ima i susret manje.