Fiorentina novog sportskog direktora pronašla u engleskom velikanu?

Sportski direktor Tottenhama Fabio Paratici (53) trebao bi preuzeti istu funkciju u Fiorentini, koja se nakon 16 kola nalazi na dnu Serie A sa samo jednom pobjedom i svega devet bodova, objavili su talijanski mediji.

Paratici je doputovao u Italiju i trebao postati novi sportski direktor Viola. On bi s Fiorentinom trebao potpisati petogodišnji ugovor, ali prije toga mora raskinuti ugovor sa Spursima.

Talijanski menadžer je u srpnju 2021. postao sportski direktor Tottenhama i tu je dužnost obavljao sve do siječnja 2023., kada je zaradio suspenziju od dvije i pol godine. Suspenzija mu je izrečena jer je talijanski sud proglasio Juventus krivim zbog lažnog knjigovodstva dok je Paratici bio sportski direktor Stare dame (2010-2021) .

Nakon isteka suspenzije vratio se na dužnost sportskog direktora Tottenhama.

Mediji tvrde da bi Paratici trebao predvoditi ambiciozni projekt koji bi Fiorentinu sljedećih godina trebao vratiti u vrh talijanskog nogometa.