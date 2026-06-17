Zvijezda Real Madrida u utakmici s Hrvatskom oborila poseban rekord

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Hrvatska i Engleska od 22 sata igraju utakmicu prvog kola Svjetskog prvenstva u Dallasu. Uoči utakmice stigli su sastavi koji su donijeli nekoliko zanimljivih promjena, a Thomas Tuchel je svojim odabirom ispisao i povijest nogometnih prvenstava.

Naime, njemački trener na poziciju “desetke” uvrstio je zvijezdu Real Madrida Judea Bellinghama koji će kada zaigra oboriti europski rekord.

Nastupom će postati najmlađi europski nogometaš koji je zaigrao na četiri velika natjecanja. 2021. zaigrao je na Euru koje se igralo u brojnim zemljama, 2022. je zaigrao na Svjetskom prvenstvu u Kataru, u Njemačkoj je 2024. nastavio svoj niz koji je sada i produbio u Sjevernoj Americi.

To je sve napravio prije navršene 23. godine života. Engleska zvijezda ima 22 godine i 353 dana, a svoj debi na Europskom prvenstvu ostvario je sa samo 17 godina i 349 dana čime je postao najmlađi igrač s nastupom na najvećem europskom nogometnom natjecanju.