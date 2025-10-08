Zvijezda Real Madrida napustila kamp reprezentacije

Branič Real Madrida Dean Huijsen napustio je u srijedu trening kamp španjolske reprezentacije zbog umora mišića, a zamijenio ga je Aymeric Laporte, objavio je Španjolski nogometni savez (RFEF).

“ Dean Huijsen bit će odsutan zbog ozljede s trening kampa reprezentacije uoči kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Gruzije (subota) u Elcheu i Bugarske (utorak) u Valladolidu”, navodi se u priopćenju RFEF-a.

Dodaje se da 20-godišnjak pati od “simptoma umora mišića” te da će ga zamijeniti 31-godišnji Aymeric Laporte, koji igra za Athletic Bilbao.

“Nije trenirao u utorak, a njegov klub je obaviješten da njegov napredak nije pozitivan. Stoga je u srijedu ujutro obavljen liječnički pregled kojim je potvrđena ozljeda mišića, o čemu je Real Madrid već obaviješten”, dodao je isti izvor.

Španjolska trenutno vodi u skupini E kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koje će se održati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, sa šest bodova iz dvije utakmice.

A u utakmicama protiv Gruzije i Bugarske bit će i Laminea Yamala i Rodrija, dok se na teren vraćaju Marcos Llorente, Alex Baena, Pablo Barrios i Saume Aghehowa.