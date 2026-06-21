Zvijezda Paname o Modriću: ‘Oduvijek sam ga pratio, želim dobiti njegov dres’

Podijeli :

xJafetxMozx 20250307204210_LMX_C25_PUE_UNAM_CARRASQUILLA5 via Guliver Image

Vezni nogometaš Paname, 27-godišnji Adalberto Carrasquilla, odbrojava sate do susreta sa svojim idolom i hrvatskom zvijezdom Lukom Modrićem na Svjetskom prvenstvu.

Carrasquilla je svojevrsni “Modrić” te srednjoameričke reprezentacije ako se uzme u obzir da je poput 40-godišnjeg veznjaka AC Milana zadužen za distribuciju lopte u sustavu koji krasi pas-igra.

Legenda Kuvajta, Ronaldo, Messi i – Modrić. Kapetan Vatrenih protiv Paname ulazi u povijest Džeko ispisao povijest SP-a: Pridružio se Modriću i Ronaldu

Bivši igrač Houston Dynama iz američkog MLS-a i španjolske Cartagene, a danas član meksičkih Pumasa izabran je 2024. za najboljeg igrača CONCACAF-a, ispred američkog ofenzivca Christiana Pulišića iz AC Milana i Kanađanina Alphonsa Daviesa iz Bayerna.

„San mi je igrati protiv Hrvatske, te sam jako uzbuđen, jer je Modrić oduvijek igrač kojeg sam pratio”, rekao je Carrasquilla u razgovoru na YouTube kanalu kostarikanskog vratara Keylora Navasa. “Imamo mnogo sličnih karakteristika, a on mi je omiljeni igrač“, dodao je.

Panamski nogometaš, Navasov suigrač u Pumasima, ključna je karika izbornika Thomasa Christiansena, zagovornika Barcelonina stila koji je je oblikovao legendarni Johan Cruijffa.

U srijedu će imati priliku suočiti se s Modrićem u Torontu, gdje će Panama i Hrvatska igrati drugo kolo skupine L.

Obje momčadi dolaze na utakmicu pod pritiskom nakon poraza od Gane, odnosno Engleske, koje predvode skupinu s tri boda, dok su Panama i Hrvatska na dnu bez bodova.

Modrić igra svoje peto Svjetsko prvenstvo te je lider reprezentacije koja je bila druga 2018. u Rusiji te treća 2022. u Kataru.

„Poslat ću poruku Luki da u toj utakmici, ako Bog da, sačuva dres i da ga zamijenite“, rekao je Navas Carrasquilli.

„Bio bih zahvalan na toj prilici da dobijem njegov dres“, odgovorio je panamski nogometaš u videu dugom osam i pol minuta koji je vratar objavio na svom kanalu.

Navas je također dijelio svlačionicu s Modrićem u Real Madridu između 2014. i 2019., gdje su osvojili tri Lige prvaka, dok je Modrić ukupno osvojio šest s madridskim klubom.

„Samo čekam da ti mečevi počnu kako bi svijet vidio tko je ‘Coco’ Carrasquilla“, izjavio je Navas.

Međutim, nije sigurno hoće li Carrasquilla igrati protiv svog idola ili će ostati na klupi. Panamac je upitan zbog ozljede mišića koja ga je već spriječila da nastupi protiv Gane u prvom kolu.

Ozljeda vuče od 24. svibnja kada je teško stradao nakon starta u uzvratu finala meksičkog prvenstva. Mnogi navijači smatraju njegov povratak ključnim kako bi Panama imala šanse protiv objektivno jačeg protivnika.

„Vidimo da je u jako dobrom stanju, vrlo je motiviran. Svi znamo što nam Carrasquilla može donijeti kada je na 100-postotnoj razini. Ima našu podršku i čekamo ga“, rekao je 38-godišnji veznjak i suigrač Alberto Quintero.

Pobjeda bi Panamu približila prolasku u sljedeću fazu, u njihovom drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu nakon Rusije 2018., gdje su završila posljednja u skupini s tri poraza.

Međutim, poraz, uz pobjedu Engleske nad Ganom, značio bi njihovu novu ranu eliminaciju.

„Svjesni smo skupine u kojoj se nalazimo. No, imamo veliku želju da prođemo dalje“, rekao je Carrasquilla prije početka turnira.