Zvijezda Engleske o Modriću: ‘Jedini i neponovljivi, najbolji’

Nakon utakmice otvaranja Svjetskog prvenstva u kojoj je Engleska pobijedila Hrvatsku s 4:2, kamere su zabilježile srdačan susret bivših suigrača iz Real Madrida.
Jude Bellingham i Luka Modrić bili su u prvom planu nakon slavlja Engleske nad Hrvatskom. Bivši suigrači iz Real Madrida zagrlili na terenu, nakon čega su razmijenili dresove, a u razgovoru s novinarima poslije utakmice, strijelac trećeg gola za Gordi Albion biranim je riječima govorio o hrvatskom kapetanu.
“Jedini i neponovljivi. Najbolji. Moj suigrač iz Real Madrida s kojim sam dijelio svlačionicu dvije godine… Jedan od najboljih nogometaša koje sam ikada vidio u životu.”
Bellingham je za kraj dodao kako mu je bila iznimna čast ponovno se susresti s hrvatskim kapetanom na velikoj sceni:
“Bilo je pravo zadovoljstvo ponovno dijeliti teren s Lukom.”
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