Znate li koliko vrijedi trofej Svjetskog prvenstva?

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Guliver

Najpoznatiji sportski pehar na svijetu izrađen je od 18-karatnog zlata, težak je više od šest kilograma i vrijedi stotine tisuća dolara, ali njegova je stvarna, povijesna vrijednost zapravo – neprocjenjiva.

Trofej Svjetskog nogometnog prvenstva jedan je od najprepoznatljivijih sportskih simbola na planeti, ali i jedno od najvrjednijih sportskih priznanja kada je riječ o materijalnoj izradi i samoj simbolici.

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Aktualni pehar, koji se pobjednicima dodjeljuje od 1974. godine, napravljen je od 18-karatnog zlata i teži približno 6,175 kilograma, dok mu visina iznosi između 36 i 37 centimetara. Baza trofeja sadrži slojeve poludragog kamena malahita, što mu daje prepoznatljive zelene detalje.

Prema podacima iz više izvora, uključujući FIFA-u i međunarodne analize, trofej je dizajnirao talijanski umjetnik Silvio Gazzaniga, a izrađen je u Italiji. Na njemu su prikazane dvije ljudske figure koje podižu planetu Zemlju, što simbolizira globalni karakter nogometa i jedinstvo svih kontinenata kroz sport.

Iako se često opisuje kao „čvrsto zlato“, stručne analize pokazuju da trofej iznutra nije u potpunosti pun. Procjene navode da bi, pod uvjetom da je izrađen od masivnog, čistog zlata, njegova težina bila višestruko veća te bi iznosila između 70 i 80 kilograma, što bi ga učinilo potpuno nepraktičnim za podizanje tijekom proslave naslova prvaka.

Materijalna vrijednost samog trofeja procjenjuje se na oko 240.000 do 250.000 američkih dolara, ovisno o trenutačnoj cijeni zlata na tržištu, no njegova realna sportska i simbolična vrijednost višestruko nadmašuje tu brojku.

Zanimljivo je da se originalni trofej ne zadržava trajno kod pobjednika. Umjesto toga, reprezentacija koja osvoji naslov svjetskog prvaka dobiva pozlaćenu repliku, dok original ostaje u trajnom vlasništvu FIFA-e i čuva se u njezinu muzeju u Zürichu, a izlaže se javnosti samo u posebnim, svečanim prilikama.

Povijest ovog pehara započela je nakon što je originalni trofej „Jules Rimet“ korišten od 1930. do 1970. godine, kada je Brazil dobio pravo trajno ga zadržati u vlasništvu nakon osvajanja trećeg naslova prvaka. Taj je trofej, nažalost, ukraden 1983. godine i nikada nije pronađen, što je u konačnici i dovelo do izrade ovog današnjeg, prepoznatljivog pehara.