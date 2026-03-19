Značajne promjene: Hrvatska bi u ovim dresovima trebala zaigrati na SP-u

Goran Mehkek/CROPIX via Guliver

Vatreni će posljednji put zaigrati u Nikeovom dresu na svjetskoj smotri ovo ljeto, sve bi trebalo biti službeno potvrđeno u ponedjeljak.

Novi komplet dresova hrvatske nogometne reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026. mogao bi donijeti veliki zaokret u vizualnom identitetu, uz inspiraciju legendarnim izdanjem s utakmice protiv SAD-a 1990. godine.

Prema neslužbenim informacijama, prepoznatljivi crveni kvadrati trebali bi biti smješteni uz bočne dijelove dresa, dok bi dominantna podloga ostala bijela. Rukavi i ovratnik navodno će biti u crvenoj boji, uz dodatne plave detalje sa strane.

Što se tiče gostujuće varijante, očekuje se da će zadržati plavu osnovu, ali s diskretnijim uzorkom kvadratića. Pojedini izvori spominju i mogućnost uvođenja glagoljice kao dizajnerskog elementa, iako zasad nije poznato gdje bi se točno nalazila. Na društvenim mrežama već kruže potencijalni izgledi i domaće i gostujuće garniture, no autentičnost tih prikaza još nije potvrđena.

🇭🇷 Croatia x Nike 2026 World Cup 🇭🇷 🔥 New Set! pic.twitter.com/bvvloLsNKM — Opaleak (@opaleak) June 12, 2025

Ovaj komplet trebao bi ujedno biti i posljednji koji potpisuje Nike, s obzirom na to da Hrvatskom nogometnom savezu nakon prvenstva istječe aktualni ugovor s američkim proizvođačem sportske opreme. Novi proizvođač opreme Vatrenih trebao bi uskoro potpisivati Adidas.

Hrvatska reprezentacija trebala bi u tim dresovima nastupiti na Svjetskom prvenstvu koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Bit će to treći uzastopni nastup na svjetskoj smotri pod vodstvom izbornika Zlatka Dalića, koji će ponovno pokušati nastaviti uspješan niz i napasti još jednu medalju.