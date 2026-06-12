Zlatna lopta stala u obranu Mbappea: Neki ljudi idu predaleko s kritikama prema njemu

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xPaulinexFIGUETx Sportspressphoto_SPR163462 via Guliver Image

Kylian Mbappé suočio se s velikim pritiskom nakon svoje prve sezone u dresu Real Madrida, koja je završila bez osvojenog trofeja. Ipak, njegov suigrač iz francuske reprezentacije, Ousmane Dembélé, smatra da su reakcije javnosti i medija prema njemu pretjerane.

Mbappé je prošlog ljeta stigao u Real Madrid iz Paris Saint-Germaina, no debitantska sezona u španjolskom velikanu nije ispunila velika očekivanja. Budući da Real nije uspio osvojiti nijedan trofej, upravo je Mbappé, kao najveća zvijezda momčadi i kapetan francuske reprezentacije, bio među najčešće prozivanim igračima.

“Kritike prema njemu jako su, jako nepravedne. Neki ljudi idu malo predaleko s kritikama Kyliana”, rekao je Dembele za španjolsku Marcu.

Napadač PSG-a, koji se nalazi među kandidatima za Zlatnu loptu nakon što je s pariškim klubom osvojio drugi uzastopni naslov u Ligi prvaka, istaknuo je kako se Mbappé često nalazi pod posebnim povećalom upravo zbog svojeg statusa jedne od najvećih nogometnih zvijezda današnjice.

“On je nevjerojatan igrač i jako dobra osoba izvan terena. Neki ljudi pretjeruju s kritikama jer je on Kylian Mbappé. Ne bi ga trebali stalno napadati”, poručio je Dembélé.

Pred francuskom reprezentacijom sada je iznimno važno Svjetsko prvenstvo. Osim želje za povratkom na sam vrh svjetskog nogometa, turnir će imati dodatnu težinu jer će označiti i završetak ere izbornika Didiera Deschampsa. Žele li Francuzi ponovno stići do samog kraja, trebat će im najbolja verzija Mbappéa, igrač kojeg Dembélé, bez obzira na sve kritike, i dalje smatra istinskim vođom momčadi.