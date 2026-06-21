Zlatan šokirao sve: Prognozirao tko osvaja Mundijal i ostavio mnoge u čudu

Ipak, unatoč sjajnom startu, većina stručnjaka i dalje među glavne favorite za osvajanje naslova svrstava reprezentacije Francuske, Španjolske, Engleske, Brazila, Argentine i Njemačke.

Međutim, Zlatan smatra da domaćin turnira može otići do samoga kraja.

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„Danas su odradili sjajan posao. Iskreno, Australija nije predstavljala ozbiljnu prijetnju. Ako prije početka turnira niste vjerovali da mogu osvojiti prvenstvo, ponovit ću – počnite vjerovati. Imaju cijelu zemlju iza sebe, a kada imate takvu podršku, teško je izgubiti“, rekao je Ibrahimović.

Dodao je da rezultati ostvareni prije Svjetskog prvenstva više nisu važni te da je ključ u trenutačnoj formi i samopouzdanju momčadi.

„Ono što se događalo prije turnira nije važno. Važno je ono što se događa sada. Imaju zalet, a upravo je to ono što vam je potrebno na velikim natjecanjima. Samo trebaju nastaviti igrati na ovoj razini iz utakmice u utakmicu“, poručio je Zlatan.

Njegova izjava iznenadila je mnoge ljubitelje nogometa, ali i dodatno potaknula optimizam među američkim navijačima koji sanjaju o najvećem uspjehu u povijesti svoje reprezentacije.