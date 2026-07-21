Žestoka kolumna: Prevarant Messi više nije ni u top 5 najboljih igrača svih vremena

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AP Photo/Gustavo Garello via Guliver

Lionel Messi našao se na meti žestokih kritika britanskog sportskog novinara Jeffa Powella.

Powell je napisao kolumnu u kojoj je napao Lionela Messija i koja je brzo postala viralna na društvenoj mreži X. Naslov tog teksta glasi “Prevarant Messi više nije ni u top 5 najboljih igrača svih vremena”.

“Na stadionu se kratko pojavila fotografija istinski najvećeg nogometaša svih vremena, bez njegova imena, prije nego što je momčad predvođena lažnim pretendentom na to prijestolje oskvrnula njegovu predivnu igru. Pelea je, gdje god da je gledao utakmicu, zasigurno, jednako kao i nas, mučila užasavajuća mogućnost da se Argentina provuče do naslova prvaka nakon penala, s obzirom na to da su njezini igrači tijekom utakmice više udarali Španjolce nego loptu”, piše Powell.

Powell je za Daily Mail radio 57 godina, pratio 13 svjetskih nogometnih prvenstava, brojne Olimpijske igre te velik broj borbi za naslov svjetskog boksačkog prvaka.