Zbog tragičnog potresa u Venezueli na Svjetskom prvenstvu održana minuta šutnje

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HMBxMedia xMarcoxBader via Guliver Image

Uoči utakmica posljednjeg kola skupine I održana je minuta šutnje na utakmicama Senegala i Iraka te Francuske i Norveške.

Razlog za to je veliki potres od 7,5 na Richterovoj ljestvici koji se dogodio u Venezueli. Više od tri tisuće ljudi su u tom potresu ozlijeđeni, a čak 900 ljudi je izgubilo svoj život. Službe još uvijek traže osobe koje su nakon potresa prijavljene kao nestale.

Povodom te tragedije u Južnoj Americi FIFA je odlučila odati počast te su uoči utakmica skupine održane minute šutnje. Takva praksa vjerojatno će se nastaviti i u preostalim utakmicama trećeg kola Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.