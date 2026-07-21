Zbog ružnih scena nakon finala, Argentincima prijete kazne kakve nitko nije očekivao!?

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Paul Terry Sportimage via Guliver

Ružne scene nakon finalnog poraza od Španjolske mogle bi biti kažnjene.

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) pokrenula je istragu protiv Argentine nakon niza incidenata nakon finala Svjetskog prvenstva, prenose britanski i španjolski mediji.

Navodi se kako će krovna nogometna organizacija analizirati izvješća sudaca i snimke s utakmice prije nego što utvrdi jesu li sankcije opravdane.

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Fokus je na nekoliko incidenata koji su se dogodili nakon posljednjeg zvižduka, kada je došlo do niza sukoba između igrača obje momčadi.

Među incidentima koji će se analizirati je i isključenje argentinskog veznjaka Leandra Paredesa zbog nasilničkog ponašanja nakon susreta, zatim postupci Nahuela Moline, optuženog za udaranje Rodrija, te intervencija pomoćnog trenera Roberta Ayale, koji je optužen za udaranje Danija Olma.

Disciplinski odbor imenovao je posebnog tužitelja za disciplinska i etička pitanja, koji će pregledati izvještaje suca, delegata utakmice i sve dostupne videosnimke.

Paredesu zbog izravnog crvenog kartona već slijedi automatska suspenzija, no Fifa mu zbog nasilnog ponašanja može izreći znatno težu kaznu. Suspenzije prijete i ostalim sudionicima sukoba, čak i ako ih sudac tijekom utakmice nije kaznio.

Istraga bi, prema informacijama iz Španjolske, mogla trajati između 15 i 20 dana. U slučaju najstrožih sankcija mogli bi igrači ostati i bez nastupa za svoje klubove.

Pod istragom je i ponašanje igrača nakon polufinalne pobjede nad Engleskom, kada su razvili transparent s porukom “Malvini pripadaju Argentini”.