Zaustavio je Španjolce, u suzama primio nagradu i poručio: ‘Znali smo da možemo’

Podijeli :

AP Photo/Erik S. Lesser via Guliver

Španjolska, aktualni europski prvak, je u ponedjeljak otvorila svoj put na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Njihov suparnik bila je Zelenortska Republika koja je ujedno i debitant na Mundijalu. Očekivala se uvjerljiva pobjeda Španjolaca, ali afrička reprezentacija sačuvala je čistu mrežu i remizirala 0:0.

Junak utakmice bio je 40-godišnji vratar Zelenortskih Otoka, Vozinha, koji je nakon susreta ponio nagradu za najboljeg igrača utakmice.

Senzacija SP-a dobila više od milijun pratitelja: Pogledajte kako je njegov suigrač reagirao na to Heroj Zelenortskih Otoka ima 40 godina, vrijedi 50 tisuća eura – i uopće se ne zove Vozinha Evo što je rekao španjolski izbornik nakon senzacionalnog kiksa

Potekle su i suze, a emocije nije krio niti pri davanju izjava nakon dvoboja.

“Naporno smo radili za ovaj veliki rezultat. Izuzetno smo sretni. Znali smo da će ovo biti veliki test i jako teška utakmica jer smo igrali protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta”, rekao je vratar, koji je trenutno bez kluba nakon što mu je istekao ugovor s portugalskim drugoligašem Chavesom, i samopouzdano dodao:

“No, svjesni smo vlastite kvalitete i znali smo da smo sposobni za ovakav rezultat.”

Osim sa Španjolskom Zelenortski Otoci u skupini su sa Saudijskom Arabijom i Urugvajem, a s potonjima igraju u idućem kolu.