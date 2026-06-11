Zadnja prognoza pred SP: Superračunalo otkrilo šanse Vatrenih za osvajanje trofeja

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Analiza Optina superračunala uoči Svjetskog prvenstva donosi zanimljiva predviđanja za hrvatsku reprezentaciju.

Iako se Vatreni nalaze u krugu 15 najvećih kandidata za trofej, njihovi izgledi za osvajanje naslova iznose skromnih 1.37 posto. Optino superračunalo procjenjuje da Hrvatska ima 18.27 posto šansi za plasman u četvrtfinale, 8.95 posto za polufinale, dok vjerojatnost dolaska do same završnice iznosi 3.82 posto.

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Kada je riječ o plasmanu po fazama, predviđa se da će izabranici Zlatka Dalića izboriti nokaut fazu kao drugoplasirana momčad skupine L. Ipak, put Hrvatske trebao bi završiti već na prvoj prepreci, u šesnaestini finala, gdje se kao pobjednik prognozira Kolumbija. Južnoamerička reprezentacija u tom dvoboju ima 44.76 posto šansi za prolazak dalje, naspram hrvatskih 39.42 posto.

Superračunalo čak i Ekvadoru daje veće šanse za svjetski tron nego Hrvatskoj (1.44 posto).

Na vrhu poretka glavnih pretendenata za naslov nalazi se Španjolska kojoj se daje 16.06 posto šansi za osvajanje Mundijala. Prva pratnja Furiji su Francuzi s 13.53 posto, Engleska drži treće mjesto s 10.49 posto izgleda, dok četvorku favorita zaokružuje Argentina s 9.58 posto.