Za zvijezdu BiH zainteresirani brojni velikani: Među njima prvaci Engleske i Italije

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Cody Froggatt Sportimage via Guliver Image

Kerim Alajbegović, 18-godišnji krilni napadač Bayer Leverkusena i reprezentacije Bosne i Hercegovine, privukao je pozornost brojnih uglednih europskih klubova.

Prema dostupnim informacijama Daily Maila, za mladog ofenzivca interes pokazuju Arsenal, Aston Villa, Leeds United, Napoli, Roma i Inter. Navodi se kako potencijalni kupci razmatraju ponude u visini od oko 20 milijuna eura, no zasad nema potvrde da je ijedan klub službeno kontaktirao Bayer Leverkusen ili započeo pregovore oko njegova transfera.

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Alajbegović je prošlog ljeta napustio Bayer i preselio u Red Bull Salzburg kako bi dobio veću priliku u seniorskom nogometu. Njemački klub pritom je zadržao mogućnost njegova povratka kroz otkupnu klauzulu, koju je aktivirao već nakon jedne sezone. Potom je s mladim reprezentativcem BiH potpisan petogodišnji ugovor koji je stupio na snagu 1. srpnja.

Tijekom boravka u Salzburgu upisao je 44 nastupa, postigao 13 pogodaka i dodao četiri asistencije. U austrijskom prvenstvu zabio je devet golova u 28 utakmica, dok je Bayer u službenoj objavi posebno izdvojio njegove nastupe u kvalifikacijama za Ligu prvaka te u Europskoj ligi.

Alajbegović je rođen 21. rujna 2007. godine u Kölnu, a prve nogometne korake napravio je u omladinskoj školi 1. FC Kölna. U Bayer Leverkusen prešao je 2021. godine, a najčešće nastupa na lijevom krilu. Osim te pozicije, može igrati i kao ofenzivni vezni te na obje krilne strane. Iako je ljevak, vrlo se dobro služi i desnom nogom.

Jedan je od najzapaženijih mladih reprezentativaca Bosne i Hercegovine na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza natjecanje u skupini B završili su na trećem mjestu nakon remija s Kanadom (1:1), poraza od Švicarske (4:1) i pobjede protiv Katara (3:1), čime su izborili plasman u šesnaestinu finala.

U susretu protiv Katara upravo je Alajbegović doveo BiH u vodstvo. U 29. minuti primio je loptu ispred kaznenog prostora, prošao nekoliko protivničkih igrača i preciznim udarcem pogodio gornji kut. Tim je pogotkom, s 18 godina i 276 dana, postao najmlađi nogometaš koji je na Svjetskom prvenstvu zabio gol izvan kaznenog prostora otkako se vodi takva statistika, odnosno od 1966. godine.

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Bosnu i Hercegovinu u noći sa srijede na četvrtak očekuje dvoboj šesnaestine finala protiv Sjedinjenih Američkih Država, koji počinje u 2 sata po hrvatskom vremenu. Nakon što je protiv Katara proglašen igračem utakmice, očekuje se da će Alajbegović ponovno imati jednu od ključnih uloga u Barbarezovoj momčadi.

Velik doprinos plasmanu reprezentacije na Svjetsko prvenstvo dao je i u kvalifikacijskom doigravanju. U polufinalu protiv Walesa u Cardiffu asistirao je Edinu Džeki za pogodak kojim je BiH u 86. minuti izjednačila na 1:1. Nakon toga reprezentacija je slavila 4:2 u raspucavanju s bijele točke, a upravo je Alajbegović bio strijelac odlučujućeg jedanaesterca.

Važnu ulogu imao je i u finalu doigravanja protiv Italije u Zenici. U igru je ušao početkom drugog poluvremena pri vodstvu gostiju 1:0. Iako mu je Gianluigi Donnarumma obranio dva pokušaja tijekom susreta, BiH je preko Harisa Tabakovića stigla do izjednačenja i izborila produžetke.

U izvođenju jedanaesteraca Alajbegović je bio siguran s bijele točke, a Bosna i Hercegovina slavila je 4:1. Posljednji, odlučujući pogodak postigao je Esmir Bajraktarević, čime je reprezentacija izborila svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu, dok je Italija ostala bez plasmana na treći uzastopni Mundijal.