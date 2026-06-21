Yamal: Zabiti gol na SP-u ostvarenje je sna, posljednje sam gledao u učionici

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(AP Photo/Stew Milne) via Guliver Image

Izjave nakon utakmice Španjolska - Saudijska Arabija u kojoj su Španjolci slavili s 4:0, a Lamine Yamal postigao svoj prvi pogodak na svjetskim prvenstvima.

Lamine Yamal je sa 18 godina i 343 dana postao osmi najmlađi strijelac na svjetskim prvenstvima, a na deveto mjesto je izgurao Lionela Messija.

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“Bio je plan da odigram jedno poluvrijeme i odmorim se, ali prije svega da pomognem momčadi. U prvoj utakmici to doista nismo bili mi, bilo je drugačije, ali sad smo stigli i idemo po još. Odvilo se onako kako smo željeli – to što smo vodili 3:0 mi je omogućilo da se odmorim i to je bilo idealno.

Kad osvojiš samo bod u utakmici u kojoj si trebao pobijediti, onda to boli. Natjeralo nas je to na razmišljanje i pomoglo nam je da ovom dvoboju pristupimo onako kako smo željeli. Oduvijek sam sanjao o tome da sam na Svjetskom prvenstvu, a to što sam postigao pogodak u svom prvom nastupu u početnoj postavi je poput sna. Gledao sam posljednje Svjetsko prvenstvo u učionici, tako da je to što sam postigao gol dok su mi majka i obitelj na tribini je ostvarenje sna.”

Španjolski izbornik Luis de la Fuente je današnjom pobjedom proslavio 65. rođendan.

“Odigralo smo iznimno prvo poluvrijeme, a i drugo je bilo dobro. Prije svega, to nam omogućuje da iskoristimo ovaj zamah i suočimo se s nadolazećim važnim utakmicama. Dvoboj s Urugvajem će biti težak i vrlo tvrd. Svi smo se složili nakon analize da nam je potrebno više okomitosti i više intenziteta.

Mogli ste to vidjeti u našim udarcima – od prve minute smo “davili” suparnika i držali ih u njihovom kaznenom prostoru. Jako smo sretni s pristupom, ali moramo nastaviti rasti i napredovati. Lamine je u poziciji odigrati cijelu utakmicu. Što mogu reći o Oyarzabalu? Mučili su ga sitni problemi, o kojima nismo govorili, ali on uvijek ima iznimne izvedbe.”

Izbornik Saudijske Arabije Georgios Donis:

“Nismo dovoljno snažni da bismo zaustavili Španjolsku oko našeg kaznenog prostora. Napravili smo previše pogrešaka. Kad utakmica ne počne dobro, kad primiš tri gola vrlo brzo, onda postaneš nesiguran. Smirili smo momčad, ali smo bili uzdrmani. To je nešto što često vidimo na najvećim turnirima. To nije strah. No, možeš osjetiti nesigurnost kad ti ne ide dobro.”