Yamal otkrio protiv koga bi htio zaigrati u finalu Svjetskog prvenstva

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AP Photo/Stew Milne via Guliver Image

Španjolska nogometna reprezentacija po drugi put u povijesti igrat će u finalu svjetskog prvenstva.

Španjolska nogometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalu u Dallasu svladali Francusku s 2:0.

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Golove su za Španjolce dali Mikel Oyarzabal (22pen) i Pedro Porro (58). Španjolcima je ovo drugo finale u povijesti, a Francuzi nisu uspjeli ući i u treće finale zaredom.

U drugom polufinalu u srijedu u Atlanti igraju Engleska i Argentina, a zvijezda Barcelone i Španjolske, Lamine Yamal, otkrio je kojeg protivnika priželjkuje.

“Bilo bi fantastično igrati protiv Lea Messija u finalu Svjetskog prvenstva. Nadam se tome”, rekao je Yamal.