Yamal: Ako se Francuzi nekog trebaju bojati to smo mi, već smo ih izbacivali

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Diego Simon Photo Players Images Magara Press via Guliver

Nogometna reprezentacija Španjolske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva, u Los Angelesu je u završnici došla do pobjede protiv Belgije od 2:1.

Španjolska je povela nakon točno pola sata igre, a strijelac je bio Fabian Ruiz. Belgija je brzo poništila španjolsko vodstvo, u 41. minuti glavom je za 1:1 pogodio Charles De Ketelaere. Produžeci su bili na pragu, ali se ipak nisu dogodili. Nakon loše reakcije belgijskog golmana Lammensa na odbijenoj lopti je prvi bio Mikel Merino te je u 88. minuti zabio za konačnih 2:1 Španjolske.

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Bit će to treći veliki dvoboj Španjolske i Francuske u posljednje tri godine, a Španjolci su slavili u prethodna dva, u polufinalu Europskog prvenstva 2024. te u Ligi nacija 2025. godine. Na to je podsjetila i mlada zvijezda Španjolske i Barcelone, Lamine Yamal.

“Ako se Francuska nekoga treba bojati, onda smo to mi”, izjavio je napadač Barcelone novinarima nakon pobjede nad Belgijom pa dodao:

“Već smo ih izbacivali. Pobijedili smo ih dva puta. Iskreno, mislim da smo mi i oni dvije najbolje momčadi na Svjetskom prvenstvu. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali mi se nikoga ne bojimo.

Možda se čini da ne igramo sjajno, ali svaka se momčad protiv nas povuče. Nitko ne igra otvoreno protiv nas, nitko ne ide prsa o prsa. Ali na kraju smo opet pobijedili i to je najvažnije. Dugo smo već ovdje i želimo ostati do finala”, poručio je Yamal.