Vušković: Drago mi je zbog Hajduka i nadam se da je ovo konačno ta godina, ali polako…

Prva utakmica na rasporedu je u petak na Rujevici protiv Farskih otoka (20:45), koje su izabranici Zlatka Dalića u rujnu svladali 1:0 pogotkom Andreja Kramarića. Iako je plasman na Svjetsko prvenstvo gotovo osiguran, Hrvatska i dalje vodi borbu za mjesto u prvoj jakosnoj skupini ždrijeba, pa će oba susreta morati odigrati maksimalno ozbiljno.

Nakon Rujevice slijedi gostovanje u Podgorici protiv Crne Gore u ponedjeljak (20:45), koja je izgubila sve izglede za prolazak. Hrvatska reprezentacija jučer se okupila i odradila prvi trening, a na današnjoj konferenciji za medije utakmice su najavili Petar Musa i Luka Vušković.