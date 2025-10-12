Vujović žestoko kritizirao Piksija: ‘Uspio si nemoguće – izaći iz legende…’

Podijeli :

REUTERS/Antonio Bronic via Guliver

Nakon poraza Srbije od Albanije pojavile su se brojne reakcije.

Između ostalog oko te teme se oglasio i Veselin Vujović, legendarni rukometni trener, koji se u velikoj objavi oštro obrušio na Piksija

“Velikomučenik Stojković izjavi da je odgovoran čovjek i da je vodećim ljudima saveza ponudio ostavku. Kojim ljudima? Onima koji bi prije njega trebali podnijeti ostavke, onima koji ga nisu ni postavili.

Ostavka se ne nudi, nego daje. Ali ti ni za to nemaš hrabrosti, mučeniče. Uspio si nemoguće – izaći iz legende, i to na kakav način.

Kontrolirate grad, stadion, gledatelje. Vodite reprezentaciju da igra u Leskovcu, na onakvom terenu, jer se drugdje ne smijete pojaviti. Utišavate ton da se ne čuje što narod skandira, a taj isti narod, kojeg ste doveli i platili, izražava mišljenje i nezadovoljstvo cijele Srbije”, zaključio je.