Vučinić: Sve je bilo fenomenalno, ali izgubili smo i Hrvatska slavi

Podijeli :

AP Photo/Risto Bozovic via Guliver

Crna Gora je vodila protiv Hrvatske 2:0 u posljednjoj utakmici kvalifikacija za SP u Podgorici, igrala izvrsno, ali na kraju je Hrvatska pobijedila 3:2.

Odmah nakon utakmice s hrvatskom reprezentacijom, crnogorski nogometaši usmjerili su sve svoje misli na sljedeći ciklus Lige nacija, koji će nositi povijesni prefiks biti ili ne biti. Naime, Crna Gora će biti u C diviziji, borit će se za mjesto u playoffu, dobit će momčad iz C divizije za suparnika, a time i kolosalnu priliku da san pretvori u stvarnost, da dođe do Europskog prvenstva, prvog velikog natjecanja u povijesti Crne Gore.

POVEZANO VIDEO / Hrvatska završila kvalifikacije bez poraza: Sjajan preokret Vatrenih nakon ranih šokova u Podgorici! VIDEO / Dalić je ispunio obećanje i u igru uveo Luku Modrića, uslijedile su ovacije u Podgorici

“Mislim da smo odigrali veoma dobru utakmicu, dobru za naše samopouzdanje i da se vidjelo da možemo igrati sa silama. Pristup je bio fenomenalan. Jedini problem su prekidi u igri, to sebi ne smijemo dozvoliti. Čim ne dajemo 100 posto, čim netko ne trči – ne valja posao! Ipak, mnogo toga je bilo dobro, iako smo primili jeftine golove. Mora se puno raditi i rekao sam momcima da mali detalji prave razliku”, rekao je izbornik Crne Gore Mirko Vučinić i nastavio:

“Kako možemo napredovati? Samo radom i pognute glave. Sve je bilo fenomenalno, ali izgubili smo, a Hrvatska slavi. Moramo biti konkretni i zatvarati golove. Momci prate moje ideje, to je važno i vidi se da daju sve. Ponavljam, detalji su bitni i oni prave razliku, na tome moramo raditi.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.