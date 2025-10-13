‘Vučić odlučuje o svemu u nogometu, neka mu netko dobronamjeran kaže da nema pojma’

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Mirko Poledica, član Skupštine Nogometnog saveza Srbije, ocijenio je da je neuspjeh srbijanske nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo odraz stanja u društvu.

Poledica je član Skupštine Nogometnog saveza Srbije kao čelnik Sindikata profesionalnih nogometaša Srbije “Nezavisnost” i godinama otvoreno govori o problemima u srpskom nogometu.

“Dok god se u sportu pita politika umjesto struke, nema nam spasa. U nogometu Vučić odlučuje o svemu i svi to znaju. Vjerujem da voli nogomet, ali mu treba netko s dobrim namjerama da mu kaže da nema pojma o nogometu”, napisao je Poledica na društvenoj mreži X.

Poledica je nabrojao najveće probleme srpskog nogometa.

“Poraz od Albanije nije ništa u usporedbi s onim što nas čeka. Nemamo sustav, nemamo bazu, nemamo struku, nogometni centri su uništeni, sve je manje talenata. Prije sedam ili osam godina javno sam rekao da će mađarski sindrom krenuti od Svjetskog prvenstva 2026. i da se nećemo oporaviti 30 godina”, ocijenio je Poledica.

Napomenuo je i da srpskoj reprezentaciji nedostaju određeni igrači.

“Da smo protiv Albanije u momčadi imali Dušana Tadića, Nemanju Matića, Nemanju Radonjića i Sergeja, vjerujem da bismo pobijedili. Nije normalno da takvi igrači nisu dio reprezentacije i da se neke nesuglasice ne mogu prevladati za zajednički interes. Ovo je veliki poraz za FSS”, jasan je Poledica.

