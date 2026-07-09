Vratar Maroka obranio penal Mbappeu, Francuzi za sve okrivili suca

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xBahhoxKarax via Guliver Image

U prvoj utakmici četvrtfinala susreću se Francuska i Maroko. Nakon što u prvih 20-ak minuta nismo vidjeli pregršt izglednih prilika, Deschampsovi izabranici dobili su priliku povesti udarcem s bijele točke. U 28. minuti, Mbappe je namjestio loptu na 11 metara, ali onda, nakon vrlo dugačke VAR provjere, izgubio koncentraciju te mu je vratar Yassine Bounou obranio. Uslijedili su protesti Francuzi, koji su krivca pronašli u odugovlačenju suca.

Penal Mbappea možete pogledati OVDJE.