Vrag je odnio šalu: Izbornik Španjolske nakon kiksa u postavu uvrstio Yamala i Olma

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(AP Photo/Stew Milne) via Guliver Image

Španjolska je u prvom kolu Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi remizirala s debitantnom Zelenortskom Republikom i to bez zabijenog pogotka. Za to je bio zaslužan Josimar Dias "Vozinha" koji je oduševio nogometni svijet svojim obrana u 41. godini života.

Taj kiks Španjolaca u prvom kolu natjerao je Luisa de la Fuentea da u prvu postavu uvrsti Danija Olma i Laminea Yamala, Barcelonin dvojac koji je protiv “Blue Sharksa” počeo na klupi.

Obojica su ušla u kasnijoj fazi susreta, ali nisu uspjeli donijeti pobjedu Španjolskoj. Tako je susret drugog kola sa Saudijskom Arabijom takozvani “must win” jer u posljednjem kolu čeka neugodni Urugvaj.

Španjolski izbornik uzeo je i svojevrsni rizik jer je na teren poslao Yamala za kojega se ne zna je li u potpunosti spreman za igru od prve minute.

Postava Španjolske: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Postava Saudijske Arabije: Al-Owais – Abdulhamid, Altambakti, Lajami, Al-Amri, Al-Harbi – N. Al-Dawsari, Al-Khaibari, Juwayr – Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

Utakmica počinje u 18 sati u Atlanti.