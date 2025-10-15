Vodio je Srbiju u jednoj utakmici, sad otkrio hoće li ostati na klupi

Podijeli :

Srbija je na kraju s 3:1 pobijedila Andoru na gostovanju u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Nije dobro krenulo za Srbiju u Andori. Nisu uspijevali pronaći put ka golu, a to im se obilo o glavu kada je u 17. minuti Guillaume Lopez s centra pogodio za vodstvo Andoraca. Ipak, Srbi su ubrzo poravnali autogolom Christiana Garcije. Do kraja utakmice je Srbija preokrenula rezultat golovima Dušana Vlahovića i Aleksandra Mitrovića te su tako s pobjedom 3:1 ostali u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Do kraja utakmice se rezultat nije mijenjao i Srbija je došla do svog 10. boda u skupini K. Trenutačno imaju bod manje od Albanije dva kola prije kraja.

Vodio je Zoran Mirković samo jednu utakmicu Srbije jer je odlučio i dalje biti izbornik mlade srpske U-21 reprezentacije.

”Ja imam svoje radno mjesto, to je reprezentacija U21. Ja sam sa svojim stručnim stožerom došao kao prva pomoć na ovu utakmicu i to je to”, rekao je Zoran Mirković.

