Vitinha uoči Hrvatske: ‘Moramo pobijediti za Dioga Jotu’

Podijeli :

AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u noći s četvrtka na petak očekuje dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Susret počinje u 1 sat po hrvatskom vremenu, a iz portugalskog tabora utakmicu je najavio ponajbolji veznjak svijeta, Vitinha.

Bit će to prvi put da se Hrvatska i Portugal sastanu na Svjetskom prvenstvu. Dvije reprezentacije dosad su se deset puta susrele u prijateljskim utakmicama i drugim natjecanjima, a uspješniji su Portugalci sa sedam pobjeda. Dva susreta završila su bez pobjednika, dok je Hrvatska slavila samo jednom.

Veznjak PSG-a prvo se osvrnuo na slabiju predstavu svoje momčadi u grupnoj fazi protiv Kolumbije, svjestan da protiv Vatrenih moraju podići razinu igre.

“Svakako moram reći da je bilo dosta vruće protiv Kolumbije, ali ne bih to koristio kao izliku za našu igru. Utakmica za nas nije bila uspješna, pogotovo ako se pogleda što se događalo na terenu. Svakako ćemo morati biti bolji protiv Hrvatske, gdje se nadamo pobjedi.”

Vitinha iznimno cijeni hrvatsku selekciju, a posebno je apostrofirao kapetana Vatrenih.

“Hrvatska je bez dvojbe sjajna. Imaju sjajne igrače, posebno Modrića. Mi moramo kolektivno biti na visokoj razini i onda možemo odgovoriti Hrvatskoj. Oni imaju puno kvalitetnih igrača, ali imamo i mi. To moramo i pokazati.”

Uz natjecateljski naboj, Portugalci u ovaj susret ulaze i s golemim emotivnim motivom. Nogometni svijet je prije točno godinu dana zadesila nezamisliva tragedija kada su Diogo Jota i njegov brat André Silva prerano napustili svijet tog nesretnog 3. srpnja 2025. godine.

“Imamo velik motivaciju da napravimo velike stvari za njega. Za to moramo prvo pobijediti sutra. To radimo za cijelu zemlju, za cijeli Portugal, a posebno za Dioga Jotu koji je i dalje s nama.”