VIDEO / Xhaka nakon utakmice krenuo u okršaj s vođom navijača pa priznao: ‘Boli, nisam ovo očekivao’

Podijeli :

Manuel Geisser via Guliver

Na stadionu "Fadilj Vokri" u Prištini odigrana je posljednja utakmica skupine B kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjevernoj Americi, a reprezentacija Nogometnog saveza Kosova i Švicarska odigrale su 1:1 (0:0).

Goste je u vodstvo je doveo Ruben Vargas u 47. minuti, dok je za izjednačenje zaslužan Florent Muslija u 74. minuti.

Kapetan Švicarske i veznjak Sunderland­a Granit Xhaka ima albanske korijene, no prištinska publika dočekala ga je zvižducima.

POVEZANO VIDEO / Ovo nitko nije očekivao: Kosovski navijači zviždali ‘svom’ igraču

„Iznenađen sam. Ovo je posljednja stvar koju sam mogao očekivati, iskreno. Pogotovo ovdje – kod kuće. Iskreno, boli“, otvorio je dušu 33-godišnjak pred švicarskim medijima u miks zoni, prenio je „20 Minuten“.

Ipak, naglasio je da to nije shvatio previše osobno.

„Moramo to prihvatiti, nije se svima svidjelo. Unatoč tome, morao sam se 90 minuta koncentrirati na nogomet. Sve je u redu.“

Press konferenciji je prethodio i okršaj s vođom tamošnjih navijača, a Xhaka je nakon toga dodao:

„Znam ove ljude. Vrlo su emotivni. To mi je u redu, zviždalo mi je 60.000 ljudi pa sam se podigao“, aludirao je Xhaka na dane provedene u dresu Arsenala.