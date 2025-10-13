VIDEO / Užasno stanje travnjaka u Leskovcu, vrijednog skoro milijun eura!

Podijeli :

Nimalo bajno stanje travnjaka u Leskovcu.

Albanija je šokirala i pobijedila Srbiju u gostima u Leskovcu 1:0 i time ih još više udaljila od odlaska na Svjetsko prvenstvo. Nakon svega došla je i ostavka izbornika Srbije Dragana Stojkovića Piksija. Nije nakon svega u najboljem stanju ni travnjak u Leskovcu.

‘Pukao je’ poslije pet minuta. U oba kaznena prostora, uz aut-linije, po sredini… letjelo je sa svih strana, piše Sport Klub. Nezamislivo za novi teren, vrijedan gotovo milijun eura. Zadržali su travnatu podlogu u Leskovcu, prvoligaš GFK Dubočica preselio se u Surdulicu, srpska reprezentacija tradicionalno je trenirala na Čairu u Nišu… Nije se isplatilo!

Očito je trava na leskovačkom stadionu „pukla“ zbog neadekvatnog održavanja. Slično je bilo i nakon pobjede nad Švicarskom prošle godine.

“Teren je bio jako loš, kao da smo na skijama. Ali, teren je bio isti za nas, pa je bio i za njih. Ne želim tražiti izgovore…“, objasnio je kapetan Aleksandar Mitrović.

Srpska reprezentacija će također sljedeću utakmicu igrati u Leskovcu, kao domaćini. U nedjelju, 16. studenog, Latvija će gostovati na “Dubočici”.

