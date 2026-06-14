VIDEO / Turska šokirana na startu SP-a, Australija upisala veliku pobjedu

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AP Photo/Emma Peterson via Guliver

U Vancouveru je odigrana druga utakmica skupine D Svjetskog nogometnog prvenstva između Australije i Turske gdje su Australci slavili 2:0.

U prvom susretu u ovoj skupini jučer su SAD svladale Paragvaj 4:1.

Prvi gol pao je u 27. minuti, Irankunda je sjajno prošao po lijevoj strani pored dvojice igrača, te je matirao turskog vratara Çakıra

Turci su napadali, tražili pogodak za izjednačenje, bili bolji, ali Australci su to znali kazniti. U 75. minuti Metcalfe povisuje na 2:0, potegnuvši s nekih 18 metara u donji lijevi kut za veliku pobjedu.

Golove iz utakmice u Vancouveru pogledajte OVDJE.